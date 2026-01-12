鉅亨網新聞中心 2026-01-12 21:30

中國證監會副主席陳華平周日 (11 日) 出席「第三十屆中國資本市場論壇」並發表講話。他系統性地闡述了對資本市場投融資協調發展的理解，並強調證監會將在「十五五」時期，緊扣「防風險、強監管、促高質量發展」的工作主線，深化投融資綜合改革。

陳華平指出，投資與融資是資本市場的一體兩面，二者相輔相成。截至去年末，各類中長期資金持有 A 股流通市值約 23 兆元，較年初增長 36%，權益類基金規模也增至約 11 兆元。

他強調，促進投融資協調必須抓住「提高上市公司質量」這一關鍵，因為高質量的公司是市場的源頭活水，能形成「投資回報—資金入市—融資效率提升」的良性循環。2025 年，A 股現金分紅達 2.55 兆元創歷史新高，電子行業市值也已超越銀行板塊，反映出市場結構與回報機制正持續優化。

針對未來工作，陳華平提出五大重點方向：

1. 完善長錢長投環境：推動中長期資金提高入市比例。

2. 服務科技創新：深化科創板、創業板改革，增強對科技企業全生命週期的服務能力。

3. 提升價值創造：深化併購重組改革，強化股東回報意識，提升分紅穩定性。

4. 培育一流機構：加快培育一流投資銀行與投資機構。

5. 加強監管執法：嚴厲打擊惡性違法行為，保護中小投資者合法權益。