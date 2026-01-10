鉅亨網編譯許家華 2026-01-10 08:01

美國總統川普近期對國防政策大幅轉向，採取「紅蘿蔔加大棒」的作法，令國防類股出現明顯分化。

川普週三宣布並簽署行政命令，禁止主要國防承包商「以任何方式、任何形式」發放股利或進行庫藏股回購，直到相關企業能「按時、按預算，交付更優質的產品」為止。同時，他也宣布 2027 會計年度國防預算規模將達 1.5 兆美元，約較 2026 會計年度規劃水準高出約 50%。

‌



摩根士丹利分析師 Kristie Liwag 指出，這項政策對產業而言同時是獎勵與懲罰，但可執行性、適用門檻與涵蓋範圍仍存在諸多未解問題。美國政府雖是多數國防承包商的最大客戶，卻未持有股權或所謂的「黃金股」，無法直接左右董事會層級的資本配置決策。行政命令援引的是 1950 年代制定的《國防生產法》，該法允許政府在國家緊急狀態下，要求企業優先滿足政府訂單。

在執行機制上，五角大廈將針對違規企業發布報告，企業須在 15 天內回應，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對後續執法措施擁有一定裁量權。不過，是否會將責任追溯至供應鏈下游仍不明朗，因為交付延誤有時源自供應商，有時則來自政府需求變更所造成的成本與時程增加。

在上述企業中，諾斯洛普格魯曼、L3Harris、洛克希德馬丁、通用動力與 RTX 皆有發放股利並曾進行庫藏股回購；亨廷頓英格爾斯工業每季配發 1.38 美元股利，但 2025 年前三季並未回購股票。波音則因 737 MAX 客機風波，目前未發放股利，也未進行庫藏股回購。

相較之下，規模較小、可能未被列為主要承包商的企業，如無人機技術公司 AeroVironment 與 Kratos Defense & Security Solutions，通常不發股利也不回購股票，反而成為相對受惠者。兩家公司股價在週三與週四分別大漲約 9% 與 13%，AeroVironment 週五再漲 5.8%，Kratos 上漲 9.3%。

對大型承包商而言，Liwag 指出，資本回饋向來是美國國防股投資的重要核心，但她也認為，預算擴張的正面影響仍可能大於資本配置受限的負面衝擊。市場情緒正逐步反映這一點，iShares 航太與國防 ETF 週五上漲 2.4%。不過，進入週五交易時，洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼、通用動力、RTX 與波音股價在前兩個交易日仍呈下跌，L3Harris 與亨廷頓英格爾斯工業則上漲。