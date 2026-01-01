鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.56元，其中最高估值0.8元，最低估值0.43元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.8(0.85)
|2.35
|3.1
|3.8
|最低值
|0.43(0.43)
|1.38
|2.14
|2.9
|平均值
|0.59(0.6)
|1.94
|2.6
|3.29
|中位數
|0.56(0.58)
|1.95
|2.63
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|548.88億
|596.07億
|636.32億
|656.04億
|最低值
|545.35億
|565.97億
|595.37億
|635.58億
|平均值
|547.01億
|584.76億
|615.20億
|645.26億
|中位數
|546.96億
|586.37億
|615.87億
|642.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
