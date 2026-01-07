鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為16.88元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.59元，其中最高估值0.85元，最低估值0.43元，預估目標價為16.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.85(0.85)2.33.133.8
最低值0.43(0.45)1.351.752.9
平均值0.61(0.63)1.892.573.3
中位數0.59(0.6)1.882.633.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值548.88億596.67億636.32億656.04億
最低值545.35億565.97億595.37億635.58億
平均值547.27億584.41億614.64億643.74億
中位數547.45億584.53億615.66億642.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-3.090.191.211.24
營業收入298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


