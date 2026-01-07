鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為16.88元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.59元，其中最高估值0.85元，最低估值0.43元，預估目標價為16.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.85(0.85)
|2.3
|3.13
|3.8
|最低值
|0.43(0.45)
|1.35
|1.75
|2.9
|平均值
|0.61(0.63)
|1.89
|2.57
|3.3
|中位數
|0.59(0.6)
|1.88
|2.63
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|548.88億
|596.67億
|636.32億
|656.04億
|最低值
|545.35億
|565.97億
|595.37億
|635.58億
|平均值
|547.27億
|584.41億
|614.64億
|643.74億
|中位數
|547.45億
|584.53億
|615.66億
|642.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
