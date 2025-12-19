search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.6元，其中最高估值0.85元，最低估值0.45元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.85(0.85)2.33.133.72
最低值0.45(0.45)1.351.753.17
平均值0.63(0.64)1.882.573.42
中位數0.6(0.62)1.892.633.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值548.88億596.67億636.03億656.04億
最低值544.90億565.97億595.37億630.45億
平均值547.45億583.53億613.83億642.61億
中位數547.54億582.81億612.32億642.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


AAL

台股首頁我要存股
