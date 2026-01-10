鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.07元上修至5.16元，其中最高估值5.76元，最低估值3.44元，預估目標價為452.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.76(5.76)
|10.63
|14.65
|12.24
|最低值
|3.44(3.44)
|5
|7.32
|8.65
|平均值
|5.09(5.08)
|7.34
|10.44
|10.45
|中位數
|5.16(5.07)
|7.23
|9.98
|10.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|203.82億
|291.07億
|385.72億
|430.30億
|最低值
|187.98億
|233.86億
|259.33億
|280.49億
|平均值
|199.35億
|255.37億
|315.97億
|368.80億
|中位數
|199.55億
|255.09億
|316.70億
|380.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.63
|-15.74
|0.75
|1.59
|營業收入
|128.14億
|136.04億
|107.71億
|136.73億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇