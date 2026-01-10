鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-10 10:48

製藥廠神隆 (1789-TW) 宣布取得多發性硬化症 (MS) 治療藥物 Glatiramer Acetate(GA)Injection 美國製劑藥證，為台灣首家達成此里程碑的公司，最快可望於第二季銷售開始貢獻，激勵神隆本周大漲逾 3 成。

神隆本周漲 36.44%，並於周二 (6 日) 至周四 (8 日) 連 3 根漲停，周五 (9 日) 最高衝上 24.55 元，股價寫近 15 個月以來新高，並一舉站回所有均線，周五終場收 23.4 元。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 429 張。

神隆指出，全球約有 290 萬人患有多發性硬化症，而根據美國國家多發性硬化症協會 (National MS Society) 最新研究估計，美國有近 100 萬名的患者，GA 2024 年全球市值為 15 億美元，預計 2033 年將達 28 億美元。

神隆表示，目前全球能製造並商業化上市 GA 的廠商屈指可數，而神隆領先全台成功取得美國藥證，瞄準此機會進軍美國 7.1 億美元的市場，為未來的全球布局與成長注入動能。