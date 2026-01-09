鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-09 20:22

PA 砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 受惠於手機出貨熱度遞延，加上 AI 資料中心、低軌衛星等多元高毛利應用題材發酵，營運結構展現轉型效益，穩懋公告去 (2025) 年 12 月營收為 16.14 億元，月減 0.38%、年增 31.26%，累計去年第四季營收為 47.94 億元、季增 6.83%、年增 29.37%，略優於法說預期的低個位數 (low-single digit) 季增長。

穩懋在去年第二季受薪台幣急升影響業外虧損，加上子公司持有中國客戶股票價格波動劇烈，單季淨損 4.21 億元，每股淨損 0.99 元，累計上半年淨損 0.96 元，第三季起則受惠於美系手機業務出貨亮眼，稅後純益為 6.83 億元，每股稅後純益為 2.52 元，也讓穩懋去年前三季 EPS 為 1.57 元轉虧為盈，加上手機營收暢旺遞延至第四季。

‌



穩懋表示，穩懋在中高階安卓及 iOS 手機市場仍擁性能上優勢，加上全年 Wi-Fi 業績也大幅增加，Optical(光學) 業務則受惠 AI 產品持續走強，有望成為穩懋成長第三隻腳。