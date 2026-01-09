聯發科去年Q4營收1501億元、達財測高標 全年改寫新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-09 18:30

聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 512.66 億元，月增 9.32%，年增 22.99%，第四季合併營收 1501.88 億元，季增 5.69%，年增 8.8%，累計 2025 年營收 5,959.66 億元，年增 12.32%。受惠旗艦型手機需求強勁成長，以及 GB10 與車用晶片出貨，聯發科第四季營收達財測高標，全年營收也改寫新高。

聯發科示意圖。(鉅亨網資料照)

聯發科原預期，以美元對新台幣匯率 1 比 30.6 計算，第四季營收 1421-1501 億元，實際上則達 1501.88 億元，小幅超越財測高標，表現優於預期。

聯發科去年第四季主要受惠旗艦級產品天璣 9500 導入各家手機大廠，帶動手機業務強勁成長，加上車用晶片獲多家中國車用客戶的高階與中階車款採用，車用晶片營收倍增，加上與輝達 (NVDA-US) 合作的 GB10 開始貢獻，皆挹注 2025 年營收創下新高。