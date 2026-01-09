松川精密去年12月、Q4及全年營收齊創新高 2026年營運看旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 16:29

繼電器廠松川精密 (7788-TW) 在 2025 年第三季以來的業績走穩，松川精密在第三季完成全球生產區位的布局調整並轉虧爲盈，而第四季也呈現需求湧現的走勢，今 (9) 日公布 2025 年 12 月營收 6.03 億元，創新高，月增 16.06%，年增 6.24%。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密 2025 年第四季達 16.71 億元，創新高也優於預期 ，季增 9.27%，年增 6.41%；2025 年營收創新高，達 64.34 億元，年增 7.89%。而法人預估在 2026 年，松川營收將有雙位數的成長。

‌



松川精密完成全球生產區位的布局調整，2025 第三季並由虧轉盈，同時，松川精密在儲能系統的應用營收占比並持續向上推升至 60%，松川精密主管指出，松川對在儲能系統應用營收占比 70% 的目標不變。

目前儲能系統依容量大小不同，可分為行動儲能、商業型 ESS、家用型 ESS、以及大型儲能案場。 每一種儲能裝置，依照模組數量多寡，使用數個至數十個不同數量之繼電器及接觸器，松川精密在 2025 年上半年的在儲能系統應用營收占比達 59%，較 2024 年同期增加 109.74%，2025 年 1-3 季占比持續成長至 60%。將爲松川的成長動力。

在 AI 電源 (Data Center) 與工業控制應用方面，松川產品應用範圍涵蓋變頻器、電源供應器、不斷電系統、伺服器電源、 ATS、PDU、大樓控制、機械設備等每種應用使用多種繼電器，客戶群廣且穩定。松川 除既有產品維持穩定的出貨以外，因應 AI 與數據中心 快速發展，為提高電流密度與符合安全性要求，持續開發新產品，以滿足新興的技術與應用，鞏固現有客戶。

由輝達 (NVDA-US) 已宣布次世代 Vera Rubin 系列將在 2027 年導入 800V 高壓直流（HVDC）架構，以滿足新一代機櫃單櫃高達 600 千瓦（kW）的龐大功耗需求，AI 運算正式邁入兆瓦級時代，松川的高壓、大電流繼電器對台灣電源龍頭企業出貨，將在 2026 年下半年出貨；不過，松川精密主管指出，相關應用的其他客戶，將於 2026 年起首季起開始出貨。