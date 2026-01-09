鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-09 17:17

為實踐 2050 淨零排放與企業永續 ESG 責任，桃園機場公司今 (9) 日舉辦「永續目標發布暨共同合作減碳意向書簽署活動」，邀集超過 80 個園區夥伴完成減碳意向書簽署，並頒發 2025 年度「機場夥伴永續行動競賽」獎項。桃機公司董事長楊偉甫表示，未來將與園區各單位攜手推 2030 永續發展目標，打造 2050 永續航空生態圈。

桃機公司董事長楊偉甫表示，桃機以實際行動打造永續機場，早於 2017 年即與 58 個園區夥伴簽署「共同合作減碳意向書」，奠定永續經營重要基礎，歷經多年推動，此次再與超過 80 個園區夥伴簽署「桃機 2026-2028 年合作減碳計畫」意向書，2025 年還取得國際機場協會 (ACI) 機場碳認證計畫第四級認證，減碳成果獲得國際肯定。

在合作減碳計畫方面，桃機表示，除強化夥伴基礎能力建構外，並新增依據歷年溫室氣體盤查數據分析所擬定之具體減碳措施；建置涵蓋招標、開標及履約管理等全生命週期的永續採購供應鏈機制，並首度辦理履約廠商盡職調查。

此次桃機頒發予中興工程顧問公司、信實公寓大廈管理公司、聯新醫院等 8 家績優單位「永續採購績優合作夥伴」證書，作為深化供應鏈治理及制度化管理的重要示範；另頒發「機場夥伴永續行動競賽」獎項，共有企業組 8 組及個人組 6 位獲頒獎項。