鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-12 18:12

交通部運輸研究所今 (12) 日公布去 (2024) 年統計資料，在轉運總量以北美舊金山航線 220 萬人次最多，亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比觀察，桃園機場僅略輸韓國仁川機場，還勝過東京羽田機場、香港機場。

運研所：桃機北美航線具轉運競爭力，轉運占比22.1%勝東京羽田機場。(圖：運研所提供)

隨著全球航空客運市場恢復至疫情前水準，桃園、香港、仁川、東京成田、東京羽田、上海浦東等亞太機場，為東南亞往返北美重要的中轉機場，為了解疫後東南亞旅次經前述機場中轉前往北美情形。

‌



據運研所統計，2024 年桃機與北美間可直接連結之航點包括洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多，運研所利用資料庫蒐集旅客路徑資料，比較桃機等機場東向往前述北美航點的轉運情形。運研所今日舉行座談會，特邀專家學者、交通部航政司、民航局、桃機公司、航空公司、航空商業同業公會、大專院校交通相關科系所共 29 位參與討論。

在轉運總量方面，以舊金山航線 220 萬人次最多，其後依序為洛杉磯 (216 萬)、紐約 (151 萬)、溫哥華 (103 萬)、多倫多 (88 萬)、芝加哥 (85 萬)、西雅圖 (84 萬)、休士頓 (30 萬)、安大略 (4.8 萬)。

其中桃機以往舊金山航線轉運旅客量 (76 萬) 最高，為所有航線之冠，羽田機場以往洛杉磯、芝加哥航線 (各 62 萬、38 萬) 最多，仁川機場以往紐約、西雅圖航線 (各 56 萬、29 萬) 最多，香港機場以往溫哥華、多倫多航線 (各 33 萬、26 萬) 最高

以亞太機場往前述北美航點轉運占比看，仁川占 23.6% 最高，桃機 22.1% 居次，其後依序為東京羽田機場 (21.6%)、香港機場 (17%)、東京成田機場 (12.6%)、上海浦東機場 (3%)，顯示桃機於北美轉運市場具轉運優勢。