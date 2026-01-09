營收速報 - 堤維西(1522)12月營收28.00億元年增率高達70.8％
今年1-12月累計營收為244.28億元，累計年增率21.38%。
最新價為45.45元，近5日股價下跌-2.84%，相關汽車工業下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-28 張
- 外資買賣超：+44 張
- 投信買賣超：-69 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|28.00億
|71%
|3%
|25/11
|27.19億
|57%
|-2%
|25/10
|27.78億
|66%
|14%
|25/9
|24.40億
|59%
|9%
|25/8
|22.31億
|43%
|0%
|25/7
|22.29億
|32%
|63%
堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
