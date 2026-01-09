search icon



營收速報 - 堤維西(1522)12月營收28.00億元年增率高達70.8％

鉅亨網新聞中心

堤維西(1522-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣28.00億元，年增率70.8%，月增率3%。

今年1-12月累計營收為244.28億元，累計年增率21.38%。

最新價為45.45元，近5日股價下跌-2.84%，相關汽車工業下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-28 張
  • 外資買賣超：+44 張
  • 投信買賣超：-69 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 28.00億 71% 3%
25/11 27.19億 57% -2%
25/10 27.78億 66% 14%
25/9 24.40億 59% 9%
25/8 22.31億 43% 0%
25/7 22.29億 32% 63%

堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


