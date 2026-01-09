光隆去年12月建案入帳推升營收創同期新高 年增約45%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 14:58

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 7.73 億元，創歷史同期新高，月減 17.85%， 年增 44.89%，其中認列建案入帳 2.47 億元，如排除建案一次性收入，本業營收約 5.2 億元。

光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)

光隆 2025 年第四季營收 23.35 億元 ，季增 7.87%，年增 21.87%；2025 年營收爲 85.99 億元，年增 8.94%。

光隆 2025 年成衣業務已占 60% 營收，公司表示，將持續推展「多元產品、多元產地」經營策略，以高毛利機能服飾為核心，擴大既有美國制服及機能性軍規服裝領導品牌訂單，並朝針織服飾市場邁進，擴大成衣整體可服務市場（TAM），為後續成長奠定更強動能。

光隆 2025 年全年營收達 85.98 億元，年增 8.94%，在上半年受關稅政策及匯率波動干擾情況下，全年仍順利繳出正成長成績，顯示公司營運韌性及產品組合優化持續發揮綜效。

以光隆各事業群來看，12 月成衣營收約 2.95 億元，年減 3.5%，主要反映部份訂單交期調整；全年成衣營收達 47.44 億元，年減 2.2%，年減幅度明顯收斂，如排除匯率干擾因素，以美元營收來看，全年仍呈現約 2% 的實質成長。排除建案收入後，全年成衣營收占本業比重 60%，持續為公司最主要的營運支柱。羽絨事業 12 月營收 1.03 億元，年減 5.7%，2025 全年年增 8.2%；家紡事業 12 月營收 1.23 億元，年增 19.5%，全年年增 3.7%，顯示兩大事業在需求回溫下動能逐步回升。

光隆表示，截至目前成衣訂單能見度已延伸至 2026 年第三季，接單率已達全年預算目標接近 5 成，主要品牌客戶庫存水位維持健康，新舊客戶包括機能服飾、美國軍警服裝訂單持續增加，如美國機能性軍規服裝領導品牌目前為成衣事業第三大客戶，2026 年接單量看增中高個位數百分比，成為公司營運動能的另一重要支柱。

此外，光隆成衣部門持續深化 ODM 能量，並推進多產地佈局，孟加拉協力廠商規模持續擴增，預計於 2026 年上半年開始小量出貨，正式跨足成衣針織品項，擴大整體可服務市場（TAM），為後續成長奠定更完整的產能與產品基礎。

展望後市，光隆指出，年初仍屬產業季節性調整階段，短期營收將視客戶出貨節奏而定；惟在核心本業需求穩健、成衣訂單能見度明確，以及既有建案交屋持續認列與其他業外收益挹注下，第一季獲利表現可望獲得支撐，有助於平緩季節性波動，並為 2026 年成衣業務雙位數成長目標奠定穩健基礎。