search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 國碩(2406)12月營收9.28億元年增率高達188.21％

鉅亨網新聞中心

國碩(2406-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣9.28億元，年增率188.21%，月增率15.13%。

今年1-12月累計營收為63.65億元，累計年增率-7.9%。

最新價為25.5元，近5日股價下跌-0.2%，相關光 電 業上漲3.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2658 張
  • 外資買賣超：-2646 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 9.28億 188% 15%
25/11 8.06億 163% 34%
25/10 6.01億 79% 13%
25/9 5.34億 -9% 2%
25/8 5.22億 -10% -13%
25/7 6.01億 -9% 22%

國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務、太陽能電廠發電及售電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收國碩

相關行情

台股首頁我要存股
國碩25.5+2.82%
美元/台幣31.595+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中強短弱
國碩

83.33%

勝率

#帶量突破均線糾結

中強短弱
國碩

83.33%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty