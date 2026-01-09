營收速報 - 國碩(2406)12月營收9.28億元年增率高達188.21％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為63.65億元，累計年增率-7.9%。
最新價為25.5元，近5日股價下跌-0.2%，相關光 電 業上漲3.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2658 張
- 外資買賣超：-2646 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|9.28億
|188%
|15%
|25/11
|8.06億
|163%
|34%
|25/10
|6.01億
|79%
|13%
|25/9
|5.34億
|-9%
|2%
|25/8
|5.22億
|-10%
|-13%
|25/7
|6.01億
|-9%
|22%
國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務、太陽能電廠發電及售電。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
