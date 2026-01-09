鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-09 15:11

連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW)(歇腳亭) 今 (9) 日公布 12 月合併營收 1.11 億元，年增 79.11%，全年合併營收 11.72 億元，年增 69.56%，並創下歷史新高紀錄，展望今年，聯發國際將美國列為重點衝刺市場，目前在當地握有的預約加盟訂單已超過 30 家。

聯發國際2025營收暴增近7成創新高。(鉅亨網資料照)

聯發國際說明，去年的高速成長，主要受惠於新時尚茶飲品牌 UG 持續海內外展店，以及 Sharetea 歇腳亭的穩步經營，其中，除了 UG 站穩台灣市場外，海外布局同樣進展迅速，更插旗美國展出首店。

截至 2025 年底，UG 全球門市達 55 家店，遍及台灣、香港和美國，其中台灣店數 50 家，年度銷售量近 1400 萬杯，尤其明星商品「三窨十五茉」系列，年度銷售更超過 550 萬杯。

聯發國際說明，今年 1 月台灣 UG 續開出 4 家，預估至年底全台總店數將突破 100 店里程碑。

除了在台灣穩健布局，UG 美國是另一主要市場，去年 12 月進軍加州洛杉磯聖蓋博市，開幕當天便創下單日銷售近 2800 杯的佳績，而西雅圖門市也在 12 月底開幕，日均銷售杯數超過千杯，洛杉磯聖蓋博門市近期重新翻修，預計 1 月中旬前將重新恢復營運。

聯發國際強調，由於 UG 品牌在美國開出紅盤，列為加快衝刺的重點市場，預計前往聖荷西、溫哥華、休士頓、鳳凰城、聖地牙哥等地開店，目前握有的預約加盟訂單已超過 30 家。

另一方面，Sharetea 將持續深耕既有市場，並拓展新興國家版圖。