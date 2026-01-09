鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 12:59

軟袋保健飲品製造商漢田 (1294-TW) 公布 2025 年 12 月營收，單月營收達 8364 萬元，創同期新高，月增 19.3%，年增 45.4%，2025 年全年營收達 7.79 億元，年增 4.02%，創新高，年增 4.02%，反映營運動能持續回升。

漢田 2025 年第四季營收 2.14 億元，季增 9.23%，年增 39.66%。

漢田自 2025 年 9 月以來，公司已連續四個月維持超過 3 成的強勁年成長，顯示品牌端下單動能正逐步回溫。隨著新品推出節奏加快，並在既有客戶回補訂單的帶動下，漢田預期 2026 年營收可望重回雙位數成長軌道。

同時，漢田現有產能充足，未來 3-5 年公司可在不需大型資本支出的前提下，透過稼動率提升與製程效率改善，逐步放大獲利彈性；在資本支出壓力降低下，新增營收更有機會轉化為獲利貢獻，營運槓桿可望隨稼動率上升而逐步體現。

漢田指出，液態保健品需求走強的同時，品牌端也正加速尋找更符合效率與永續的包材解決方案。以台灣市場為例，軟袋包材滲透率目前仍僅約 3.7%，代表多數產品仍有「從傳統包材轉向軟袋」的成長空間。由於軟袋具備輕量、減塑與物流效率等特性，預期未來五年市場可望維持 15–20% 的成長速度。隨市場規模放大，品牌也將更重視供應穩定與新品速度，產業競爭可望回到「規模＋研發＋量產穩定性」的基本盤，帶動供應鏈集中度提升。