連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 公布去年 12 月合併營收 6.86 億元，月增 13.75%，年增 2.35%，創去年 2 月以來單月高點，而全年合併營收 68.33 億元，年增 8.51%，也寫下 8 年來新高，展望第一季仍相當樂觀，晶華旗下各飯店的除夕圍爐宴全滿，且春節住宿住房率多已超過 80%。

晶華說明， 在聖誕和跨年等節慶效應的帶動下，住房和餐飲業績熱絡，再加上尾牙助攻，去年 12 月台北晶華酒店單館相當亮眼，無論是在當月、當季或當年，都創下歷史新高的好成績。

展望 2026 年，晶華樂觀看待，第一季迎來的寒假和農曆春節連假，可望延續聖誕跨年的消費熱潮。

目前晶華旗下各飯店的除夕圍爐宴均已滿座，台北晶華本周再釋出 4 樓貴賓廳以及套房房型，推出每桌 39800 元起的中式圍爐桌菜，挹注營收新動能。

同時，晶華年菜外賣的銷售狀況也非常樂觀，館內業績年增幅已達 15%，館外零售通路則是與電商平台和便利商店合作推冷凍年菜。

晶華進一步說明，今年過年假期 2 月 14 日開始，企業可舉辦尾牙餐敘的時間變長，因此，旗下各酒店接單狀況樂觀，「桌數」和「平均桌價」齊揚，其中台北晶華截至農曆年前的周五至周日均已全數客滿，平日的訂席也高達 80%，外燴接單量則突破 6000 桌，其中，單日承接最高桌數達到 1300 桌，簽約企業主要是以科技業和金融業為主，業績年增超過 20%。