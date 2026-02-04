鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-02-04 10:05

連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW) 旗下新時尚茶飲品牌 UG 去年底登陸美國，在加州洛杉磯聖蓋博市開出首店即引爆排隊熱潮，在歷經短暫營運調整後，1 月 31 日強勢回歸，重新開幕又繳出單日銷售衝破 2400 杯的亮眼成績，在當地一炮而紅，為集團營收成長增添新營運動能。

UG洛杉磯聖蓋博市門店重新開幕吸引排隊人潮。(圖：聯發國際提供)

UG 聖蓋博門市請來 DJ 進行 12 小時表演，給消費者驚喜體驗。(圖：聯發國際提供)

UG 在美國已開立 2 家門市，包括加州的洛杉磯聖蓋博、華盛頓州的西雅圖，深受當地消費者喜愛，無論是銷售狀況或話題創造，都是社群熱議的焦點。

聯發國際表示，看好美國市場潛力，今年將加快美國展店腳步，目標全年新開出 15 家以上 UG，而 2027 年的展店規模將持續擴大。

UG 目前美國 2 家門市於尖峰時段可維持穩定出杯節奏與品質，展現品牌營運系統的成熟度和可複製性，同時證明品牌的產品力與系統力，皆能乘載高強度的市場需求，也讓團隊對下一階段的發展具備信心，後續預計在聖荷西、溫哥華、休士頓、鳳凰城、聖地牙哥等城市展店。

截至 1 月底，UG 全球門市達 59 家店，遍及台灣、香港和美國，其中，台灣店數達 54 家，預估今年台灣總店數將突破 100 店大關。

另外，UG 已在 1 月成功簽約馬來西亞市場，預計下半年可在馬來西亞開出 2 家門市。