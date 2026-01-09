鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-09 11:15

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 去年合併營收 233.66 億元，年增 5.41%，創下歷年新高紀錄，王品表態，看好台灣餐飲市場發展性，農曆年前仍持續積極展店，1 月將再開出 3 家新據點，同時，旗下中餐品牌開賣熱年菜和冷凍年菜，再加上年節 9 天長假訂位需求暢旺，第一季業績動能樂觀。

王品第一季業績動能熱絡。(鉅亨網資料照)

王品表示，去年台灣事業群業績再創高峰，營收達 191.5 億元，年增 7%，而中國事業群年營收 42.2 億元，呈現逐月成長築底回溫態勢，尤其經過持續精簡成本、調整菜單和行銷策略，已連續 6 季獲利。

截至去年 12 月底，王品台灣總店數達 360 家，且去年 12 月「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」4 大品牌合計有多達 15 家月營收破千萬元的大店，尤其位於北市中山北路商圈的「夏慕尼」和「青花驕」連續 2 個月蟬連全台店王。

而中國事業群截至去年底，總店數來到 95 家。

展望第一季，王品看好長達 9 天的春節連假將帶來熱絡聚餐需求，已提前開放春節期間訂位，除了除夕當天公休，2 月 14 日至 22 日期間均可訂席，並同步推出「王品嚴選」冷凍年菜套組，於「王品瘋美食購物網」、momo 購物網、7-11 等通路展開早鳥預購。