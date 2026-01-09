建通看好今年端子成長+新型銅材放量 雙動能推升營運向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-09 12:58

端子廠建通 (2460-TW) 受惠端子產品在既有客戶訂單穩定回流、特殊新型銅材業務銷量持續攀升，12 月營收來到 4 年新高，公司看好，今年端子產品成長與新型銅材出貨規模擴大雙重帶動下，將推動營運成長。

建通總經理何易霖。(鉅亨網資料照)

建通去年 12 月營收 3.71 億元，創 2022 年以來 4 年單月高點，月增 12.22%、年增 14.55%，第四季營收 9.52 億元，季增 27.71%、年增 7%；2025 全年營收 31.71 億元，約持平去年水準。

‌



建通表示，去年 12 月營收主要受惠於端子產品在既有客戶訂單穩定回流、新客戶開發也逐步體現成績及國標半絕緣插頭銷量穩步提升加成下，端子製品出貨持續增長，續聚焦核心業務發展。