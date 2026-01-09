鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-09 12:52

保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公告 12 月營收 16.57 億元，2025 全年營收 197.71 億元，微幅年增 2.73%。保瑞 2025 年除 CDMO 業務表現亮眼，專科用藥產品線業績也於 12 月創下歷史新高。

保瑞 12 月營收 16.57 億元，月增 10.38%，年減 16.56%；第四季營收 48.74 億元，季減 0.35%，年減 15.35%；累計 2025 全年營收 197.71 億元，年增 2.73%，若以美元計算，2025 年營收年增 5.8%。

保瑞指出，2025 年 CDMO 內部訂單年增 53.8%，加拿大廠與台灣竹南廠 12 月表現強勁，其中，加拿大廠的重要客戶於 12 月完成續約。全球銷售業務方面，專科用藥產品線業績也於 12 月寫新猷。

保瑞表示，美國子公司持續關注取得 DLS 學名藥藥證的新進競爭者上市策略，並同步展開學名藥業務止血後，新一輪產品組合與在研產品 (pipeline) 布局。

此外，台灣神隆 (1789-TW) 用於治療多發性硬化症藥物 Glatiramer Acetate 已取得美國 FDA 核准，將依雙方既有的商業化協議，由保瑞子公司負責於美國上市。根據 IQVIA 報告，Glatiramer Acetate 在美國市場規模約 5.57 億美元。