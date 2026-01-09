營收速報 - 2026年1月9日台股中小型公司12月營收一覽（新增418家）
鉅亨網新聞中心
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月9日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計848家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華固-建材營造業
|3.73億
|11587.0%
|竟天-生技醫療業
|123萬
|11081.8%
|雋揚-建材營造業
|2.74億
|2681.3%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|三圓-建材營造業
|6.68億
|7257.1%
|雋揚-建材營造業
|2.74億
|1410.4%
|尚茂-電子零組件業
|67萬
|449.6%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達848家。其中營收年增大於 25％有222家，年增小於-20％有126家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|82家
|介於10～50億
|>= 0%
|123家
|介於10～50億
|< 0%
|85家
|介於10～50億
|<= -20%
|85家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|140家
|小於10億
|>= 0%
|179家
|小於10億
|< 0%
|113家
|小於10億
|<= -20%
|85家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華固-建材營造業
|3.73億
|11587.0%
|竟天-生技醫療業
|123萬
|11081.8%
|昶虹-其他業
|9,835萬
|9448.6%
|太景*-KY-生技醫療業
|2.24億
|6482.8%
|致和證-金融保險業
|4.25億
|6185.4%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|昶虹-其他業
|9,835萬
|9293.6%
|三圓-建材營造業
|6.68億
|7257.1%
|太景*-KY-生技醫療業
|2.24億
|5327.1%
|達麗-建材營造業
|61.99億
|1550.1%
|雋揚-建材營造業
|2.74億
|1410.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
