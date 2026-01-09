search icon



鉅亨速報

營收速報 - 2026年1月9日台股中小型公司12月營收一覽（新增418家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月9日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計848家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華固-建材營造業 3.73億 11587.0%
竟天-生技醫療業 123萬 11081.8%
雋揚-建材營造業 2.74億 2681.3%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
三圓-建材營造業 6.68億 7257.1%
雋揚-建材營造業 2.74億 1410.4%
尚茂-電子零組件業 67萬 449.6%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達848家。其中營收年增大於 25％有222家，年增小於-20％有126家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 82家
介於10～50億 >= 0% 123家
介於10～50億 < 0% 85家
介於10～50億 <= -20% 85家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 140家
小於10億 >= 0% 179家
小於10億 < 0% 113家
小於10億 <= -20% 85家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華固-建材營造業 3.73億 11587.0%
竟天-生技醫療業 123萬 11081.8%
昶虹-其他業 9,835萬 9448.6%
太景*-KY-生技醫療業 2.24億 6482.8%
致和證-金融保險業 4.25億 6185.4%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
昶虹-其他業 9,835萬 9293.6%
三圓-建材營造業 6.68億 7257.1%
太景*-KY-生技醫療業 2.24億 5327.1%
達麗-建材營造業 61.99億 1550.1%
雋揚-建材營造業 2.74億 1410.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股營收速報台股營收12月營收建材營造業華固建材營造業華固

