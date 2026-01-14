鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-14 17:35

雲品 (2748-TW) 旗下台北君品酒店今 (14) 日宣布，為深化「都會度假型飯店」品牌定位，推出 24 小時彈性入住、A1 機捷台北站免費接駁等新服務，積極搶攻「城市慢活」與「彈性旅宿」新興消費需求。

為回應旅人對行程彈性的高度需求，君品即日起至 3 月 31 日，推出「24 小時彈性入住」住房專案，旅客可自實際入住時間起，享有連續 24 小時住宿權益，打破傳統 15:00 入住、11:00 退房的既有框架，房價 4967 元起，鎖定慢活型旅客、轉機客與航班時間不固定的國際旅人。

君品酒店自去年起率同業先例將早餐供應時段延長至中午 12 點，並開放不限次數進出用餐，成為大台北地區首家導入此服務的五星級飯店，今年更進一步推出 24 小時彈性入住與 A1 機捷台北站免費接駁等服務。

君品酒店總經理譚逸峰說明，近年國內外旅客的旅遊型態，已由「短停過夜」轉為「慢活留宿」，飯店不再只是住宿場域，而是城市中的度假空間，因此，此次服務升級的核心，即在貼近現代旅人的生活節奏，拉長旅客留館時間，進而提升整體住宿價值感。

在交通服務方面，君品即日起推出 A1 機捷台北站免費接駁服務，每日 11:00 至 16:00 採預約制接送。

根據君品酒店內部統計，自早餐延長至中午 12 點後，去年 6 月至 12 月期間，10 點以後進場用餐的住客占比，已由過往不足 20%，明顯提升至 35%；顯示延長早餐時段成功改變住客用餐行為，並使早餐型態由傳統「晨間供餐」轉型為更貼近都會度假客層作息的「城市早午餐」消費模式。