RAS標靶療法受矚目 RVMD引多方競逐 傳默克擬280至320億美元洽購 藥業三年來最大交易

鉅亨網新聞中心 2026-01-09 13:44

癌症生技公司 Revolution Medicines (RVMD-US) 成為全球大型藥廠競逐焦點，併購傳聞接連推升股價並引發市場高度關注。

（圖：Shutterstock)

《金融時報》引述知情人士報導，(Merck) (MRK-US) 正與 Revolution Medicines 洽談收購事宜，潛在交易價格區間約為 280 億至 320 億美元，若最終拍板，將成為近三年來製藥產業規模最大的併購案之一。

消息曝光後，Revolution Medicines 週四 (8 日) 美股盤後股價大漲 17.24%，市值升至約 243 億美元。

這波漲勢緊接著日前另一則併購傳聞而來。兩天前，《華爾街日報》曾報導艾伯維 (AbbVie) (ABBV-US) 與 Revolution Medicines 進行深入收購談判，估值可能達約 200 億美元以上，較當時約 160 億美元市值具顯著溢價，該消息一度推動 RVMD 股價盤中暴漲 29%，並因波動過大，兩度觸發熔斷而暫停交易。不過，隨後艾伯維已對相關收購傳聞予以否認。

除默克與艾伯維外，知情人士指出，仍有其他大型製藥集團持續評估出價，最終交易對象尚未底定，另一名競購者仍有可能勝出。消息人士並強調，相關談判並非板上釘釘，即便默克確實積極推進，距離正式達成協議至少仍需數週時間。

市場分析認為，這一連串併購傳聞反映出全球製藥產業正加速進行策略性擴張。默克目前財務結構穩健，獲利能力強，資產負債表健康，估值水準被普遍視為合理，市場情緒相對穩定，使其具備進行大型併購的充足條件。若成功收購 Revolution Medicines，將是自輝瑞 (Pfizer) (PFE-US) 以 430 億美元收購癌症生技公司 Seagen 以來，製藥業近三年最大規模的一筆交易。

Revolution Medicines 專注於開發針對 RAS 成癮型癌症的精準標靶療法，其 RAS 抑制劑產品組合被市場視為具高度潛力，分析師預估相關藥物的銷售峰值可望超過 100 億美元。潛在收購案不僅有助於收購方強化腫瘤學產品線，也可能進一步擴大其在精準醫療與創新療法領域的布局。

受併購消息激勵，腫瘤生技族群同步走強，多檔同業股價出現明顯漲幅，其中 Verastem (VSTM-US) 上漲 25%，Tango Therapeutics (TNGX-US) 勁揚 20%，Erasca (ERAS-US) 暴漲 27%。