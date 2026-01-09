鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由269元上修至271.23元，其中最高估值284.07元，最低估值255.6元，預估目標價為5790元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|284.07(284.07)
|366.93
|457.85
|最低值
|255.6(252)
|283.9
|342.89
|平均值
|270.92(269.12)
|320.46
|387.46
|中位數
|271.23(269)
|320.45
|379.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|950,663,310
|1,380,417,000
|1,867,482,000
|最低值
|876,922,000
|1,080,000,000
|1,267,323,000
|平均值
|928,363,530
|1,229,308,360
|1,562,024,940
|中位數
|936,361,000
|1,234,232,310
|1,536,352,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|126.57
|68.88
|81.07
|49.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
