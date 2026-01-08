營收速報 - 緯穎(6669)12月營收1,042.91億元年增率高達143.86％
緯穎(6669-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1,042.91億元，年增率143.86%，月增率7.64%。
今年1-12月累計營收為9,506.63億元，累計年增率163.68%。
最新價為4650元，近5日股價上漲4.12%，相關電腦週邊上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+543 張
- 外資買賣超：+188 張
- 投信買賣超：+257 張
- 自營商買賣超：+98 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1,042.91億
|144%
|8%
|25/11
|968.85億
|159%
|6%
|25/10
|912.64億
|158%
|6%
|25/9
|863.17億
|150%
|-10%
|25/8
|959.79億
|198%
|14%
|25/7
|845.29億
|172%
|-1%
緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
