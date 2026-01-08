search icon



鉅亨速報

營收速報 - 緯穎(6669)12月營收1,042.91億元年增率高達143.86％

鉅亨網新聞中心

緯穎(6669-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1,042.91億元，年增率143.86%，月增率7.64%。

今年1-12月累計營收為9,506.63億元，累計年增率163.68%。

最新價為4650元，近5日股價上漲4.12%，相關電腦週邊上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+543 張
  • 外資買賣超：+188 張
  • 投信買賣超：+257 張
  • 自營商買賣超：+98 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1,042.91億 144% 8%
25/11 968.85億 159% 6%
25/10 912.64億 158% 6%
25/9 863.17億 150% -10%
25/8 959.79億 198% 14%
25/7 845.29億 172% -1%

緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收緯穎

