鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至156.99元，預估目標價為2600元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由156元上修至156.99元，其中最高估值161.3元，最低估值151.43元，預估目標價為2600元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|161.3(164.35)
|212.79
|219.06
|最低值
|151.43(149.85)
|165.12
|171.21
|平均值
|156.8(155.87)
|183.35
|193.38
|中位數
|156.99(156)
|184.17
|193.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|62,488,460
|69,308,000
|78,955,380
|最低值
|60,196,000
|58,239,510
|63,021,110
|平均值
|61,104,940
|64,515,520
|68,747,610
|中位數
|61,147,890
|64,036,000
|66,429,280
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|194.17
|134.13
|169.52
|139.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
