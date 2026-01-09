鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至156.99元，預估目標價為2600元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由156元上修至156.99元，其中最高估值161.3元，最低估值151.43元，預估目標價為2600元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值161.3(164.35)212.79219.06
最低值151.43(149.85)165.12171.21
平均值156.8(155.87)183.35193.38
中位數156.99(156)184.17193.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值62,488,46069,308,00078,955,380
最低值60,196,00058,239,51063,021,110
平均值61,104,94064,515,52068,747,610
中位數61,147,89064,036,00066,429,280

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS194.17134.13169.52139.28
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,457,55348,842,24747,675,22846,962,402

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股市場預估eps

