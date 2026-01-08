鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-08 19:35

緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日公告第四季自結財報，第四季稅後純益 137.92 億元，每股純益 74.21 元，2025 年稅後純益 511.18 億元，每股純益 275.06 元，較 2024 年翻倍，暫居台股 2025 年獲利王，並一舉打破大立光(3008-TW)2019 年每股純益 210.7 元的紀錄。

緯穎第四季自結營收 2924.4 億元，年增 1.53 倍；因產品組合改變，毛利率下降至 7.2%，營益率 5.6%，淨利率為 4.7%；稅後純益 137.92 億元，年增 95.7%，每股純益達 74.21 元，較去年同期的 37.92 元翻倍。第四季自結合併營收創歷史新高，獲利、每股純益則創歷史次高。

‌



緯穎 2025 年自結合併營收達 9506.63 億元，年增 1.64 倍，其中 AI 產品占比過半；毛利率為 8.3%，營益率 6.7%，淨利率為 5.4；稅後淨利為 511.18 億元，年增 1.25 倍，每股純益 275.06 元，較去年同期的 126.57 元年增 1.17 倍。2025 年度自結合併營收、獲利、每股純益均倍數成長，創歷史新高。