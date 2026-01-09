鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-09 08:21

美國總統川普周四（8 日）就伊朗騷亂事件發出威脅，稱如再有人員死亡，美國將對伊朗進行嚴厲打擊。

川普當天接受一家電台採訪時說，美國正密切關注伊朗發生的騷亂事件，他不確定是否一定要追究某個人的責任，但如果伊朗當局對相關人員死亡事件負有直接責任，「他們將付出慘痛代價」。

據英國《BBC》報導，這是川普近日發表類似言論後再次發出威脅。

據伊朗媒體報導，伊朗多地發生騷亂，造成人員傷亡。川普 2 日威脅將就伊朗騷亂事件進行干涉。伊朗強調，伊朗人民將通過彼此之間的對話與互動來解決問題，絕不允許任何形式的外來干預，並表示如果美國採取冒險行動，伊朗會作出回應。

自 2018 年美國宣布單方面退出伊核協議以來，伊朗遭受西方國家多輪嚴厲制裁，貨幣貶值，通膨嚴重，經濟發展受到嚴重打擊。

當地時間周四晚 8 時左右，伊朗首都德黑蘭網路服務出斷。監控全球上網情況的國際非政府組織「網路區塊」稱，伊朗正在實施全國性網路管制，這與多地持續的抗議活動有關。

伊朗外長阿拉格齊當天在黎巴嫩首都貝魯特表示，伊朗已為任何可能發生的情況做好戰爭準備，但伊朗並不尋求戰爭，仍願在相互尊重的基礎上展開談判。