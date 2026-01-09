鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-09 03:29

根據《CNBC》周四 (8 日) 報導，美國國務卿魯比歐將於下周與丹麥官員會面，討論格陵蘭議題。川普政府在逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後頻繁談及接管格陵蘭，引發歐洲對華府領土野心的警覺。

川普長期想將格陵蘭納入美國版圖，稱這個礦產豐富、人煙稀少的島嶼攸關國家安全，並強調自己非常認真要取得該島。

丹麥總理 Mette Frederiksen 要求川普停止威脅，格陵蘭領導人則稱美國控制該領土是幻想。

魯比歐周三表示，應丹麥及格陵蘭外交部長要求，將於下周召開會議討論此事。白宮確認正積極討論收購方案，但包括軍事力量在內的所有選項都在考慮範圍。

1. 軍事行動或購島？

魯比歐周三被問及是否會撤回動武選項時拒絕回應。白宮態度明確：雖然外交是首選，但軍事選項仍在檯面上。川普 2019 年首任總統期間曾試圖購買格陵蘭，但被拒絕。美國兩黨議員反對動武。

丹麥國際研究所專家指出，格陵蘭基礎設施稀少、幅員遼闊，軍事防禦並不現實。若美國真的動武，歐洲選擇有限，因為還要應對俄羅斯入侵烏克蘭等安全威脅。

2. 格陵蘭人自己想要什麼？

民調顯示格陵蘭人壓倒性反對美國控制，但強烈支持脫離丹麥獨立。

在當地開發稀土資產的 Critical Metals 執行長 Tony Sage 周四指出，大多數格陵蘭人想要獨立這點被忽視。他認為格陵蘭宣布公投時會選擇獨立，關鍵問題是誰會成為獨立後的最大受益者。

格陵蘭人口約 5.7 萬，2009 年獲得更大自主權，但外交和國防仍由丹麥負責。該島有權舉行獨立公投，大多數政黨支持獨立，但對時程有不同看法。

3. 該地真的會構成美國安全威脅？

川普聲稱俄羅斯和中國對美國在格陵蘭構成安全威脅，強調格陵蘭現在到處都是俄中船隻，從國安角度美國需要該島。

不過分析師質疑這個說法。倫敦智庫 Chatham House 專家 Marion Messmer 承認俄中近年確實增加北極軍事活動，莫斯科若向美國發射飛彈可能飛越格陵蘭。