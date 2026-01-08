第一金獲利連5年節節高 2025年大賺269億元年增6.2%再登頂
鉅亨網記者張韶雯 台北
公股金頻傳捷報！繼兆豐金、華南金獲利創高，公股金控第一金 (2892-TW) 同寫歷史新高 。第一金 2025 年全年稅後純益攀升至 269.33 億元，較前一年成長 6.2%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.87 元 。這不僅是第一金連續五年獲利成長，更達成每股稅後純益年年刷新高的亮眼紀錄，整體表現優於預期 。
觀察單月獲利動能，第一金 12 月稅後純益為 14.17 億元，月減 32.8% 。主因是核心子公司第一銀行為優化覆蓋率大幅增提呆帳準備，加上第一金人壽因增提外匯準備金以接軌新制，雙重利空因素導致單月獲利下滑 。
核心子公司第一銀行 12 月稅後純益 14.05 億元，月減 31.6% 。儘管大幅提列呆帳，但銀行核心獲利依然穩健，淨手續費收入受惠於財富管理業務而上揚，且換匯交易 (SWAP) 收益增加也帶動整體金融交易利得 。截至 12 月底，一銀逾放比維持在 0.17%，覆蓋率則顯著揚升至 862.04% 。一銀全年累計稅後純益達 256.63 億元，年增 7.8%，是金控最重要的獲利支柱 。
其他子公司方面，第一金人壽 12 月因認列 1.34 億元虧損導致單月轉虧，全年累計稅後淨利為 6.35 億元，年增 9.3% 。
第一金證券則受惠於承銷業務獲利增加，12 月稅後純益逆勢月增 122.3% 達 1.77 億元 ，全年累計獲利 11.11 億元，年減 6.1% 。
觀察整年度表現，去年底雖受到呆帳提撥與壽險新制接軌影響，第一金整體營運體質依舊穩健，獲利規模順利再創新高。
