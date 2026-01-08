鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-08 17:54

由嘉義縣政府、內政部及交通部鐵道局共同攜手與格珞麗亞公司合作開發的高鐵 (2633-TW) 嘉義產業專用區，於今 (8) 日舉辦開工動土典禮。鐵道局表示，嘉義站是進入嘉義縣市主要的出入門戶，當地的文化路夜市、檜意生活村 2 處觀光景點的遊客人數，排名全國前 20 名內，此次格珞麗亞公司投資 40 億元興建華泰名品城，預期最快將引進超過 200 間店鋪，也促進地方的產業發展。

高鐵嘉義產業專用區動土，鐵道局：廠商投資40億打造華泰名品城最快2028營運(鐵道局局長楊正君)。(圖:鐵道局提供)

鐵道局局長楊正君說明，隨著嘉義建設不斷，包括交通部、鐵道局積極推動中的嘉義蒜頭糖鐵路線延伸至高鐵、嘉義市區鐵路高架化、嘉義延伸民雄高架計畫等軌道運輸系統，以及縣政推動之嘉義科學園區、馬稠後產業園區、南靖、中埔公館園區、布袋水產加值園區及民雄航太園區等 6 大園區。也讓原本以農業立縣的嘉義，近年工業產值大幅增加，成功改變嘉義縣從農業大縣轉型為農工科技大縣。

‌



楊正君表示，本案將以將延續高鐵桃園站區的成功經驗打造嘉義華泰名品城，最快將於 2028 年營運，這也是鐵道局第 2 次與華泰大飯店集團合作，相信未來嘉義站區將成為媲美國際的購物環境，不僅提供嘉義鄉親不一樣的購物體驗，更能吸引、也增加旅客停留在嘉義的時間，成功活絡在地經濟。

華泰集團執行長陳炯福進一步說明，投資嘉義不是經驗的複製，而是以更成熟、更貼近地方生活的方式，打造「華泰名品城 2.0」。今日動土是華泰融入嘉義的第一步，期待未來與鐵道局、嘉義縣政府共同打造一個具有溫度的購物場域，讓每位到訪者留下幸福回憶。

嘉義縣長翁章梁則指出，華泰品名城的進駐，對嘉義城市的重新布局將產生關鍵助力，嘉義已逐步從農業大縣轉型為農工科技大縣，除積極催生六大產業園區、實現「無人機國家隊在嘉義」，也將智慧科技帶入農業、畜牧與養殖業，今日引進大型 OUTLET 對嘉義也是相當重要的投資。