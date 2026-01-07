鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-07 20:20

行政院 2026 年科技顧問會議於今 (7) 日傍晚閉幕，此次會議討論主軸，聚焦 AI 在科技研發及國家發展中的關鍵角色，與會科技顧問綜合國內外重要趨勢與實務經驗，指出 AI 已成為建構國家安全與經濟競爭力的核心，也於會議中提出五大策略，建議開發並運用先進 AI，以驅動下世代科學技術、中小企業及主權 AI 之發展，推動服務大眾福祉的應用。

2026科技顧問會議提五大策略，聚焦AI開發驅動下世代科研、產業應用。(圖:國科會提供)

行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，透過國內外科技顧問之專業建言，政府得以從國際視角結合國內發展需求與挑戰，研提我國 AI 發展之相關建議，並作為未來科研投入與促進產業發展之重要參考，持續強化台灣在全球科技體系中的關鍵角色。

此次會議中提中五大策略建議作為會議總結：第一，大幅提升算力基礎設施之投資：公私協力從前瞻性視角建置大規模 AI 算力建設以支援臺灣 AI 研發及應用。

第二，善用台灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代 AI：介接國際伙伴於基礎模型或訓練微調技術之長處、結合台灣於硬體和邊緣運算端的優勢，以雲地混合運算等方式，共同開發下世代 AI 應用並促進落地。

第三，創造確保國家安全與營業祕密的 AI 資料共享平台：在保護國家安全與營業秘密前提下，建構各垂直產業鏈的資料共享平台 (可由大型或領先企業率先貢獻起始資料及提出相關資料標準，以整合上下游資料與規格)，此機制可先從利基產業啟動，建立示範案例後擴散至其他產業。

第四，大規模培育、延攬下世代 AI 人才：建構多樣化之產學共創機制，如產學共聘等，促進優秀研究人員與產業的互動。