中國試圖向日本企業釋出安心訊號，強調其最新的出口管制措施「精準鎖定」軍事用途，民用領域的正常使用不會受到影響。

中國商務部 8 日舉行記者會，發言人何亞東在回答有關對日本加強兩用物項對出口管制的提問時表示，中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切參與提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，其目的是製止「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。

何亞東指出，中方始終致力於維護全球產供鏈穩定與安全，涉及民事用途的不會因此受到影響。對於進行正常民用貿易往來的相關方，完全沒有必要擔心。

儘管北京的這番說法，可能為日本汽車與電子業者帶來短暫喘息，但升高的緊張局勢仍恐干擾亞洲兩大經濟體之間的雙邊貿易。日本約七成的稀土進口仰賴中國，而北京也已透過對關鍵晶片製造化學品「二氯矽烷」啟動反傾銷調查，釋出可能進一步採取措施的訊號。

根據日本外務省的聲明，日本外務省事務次官岡野正敬（Takehiro Funakoshi）8 日與中國駐日大使吳江浩會面，雙方就當前雙邊關係進行討論。官岡野正敬在會中強烈抗議相關出口管制措施，並要求中方撤回。