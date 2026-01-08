AI助攻檢警環！政院拍板23.5億打造全國AI智慧圍籬 今年增設500處IoT監測設施
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長近日正式核定環境部提報的「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，預計在 115 年至 118 年的 4 年期間，投入總計 23.5 億元經費。這項計畫的核心在於運用人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，建構一套全國性的非法棄置智慧圍籬，將環保執法從過去的被動查處，轉型為科技化的主動預防。環境部今年已編列 5 億元經費，目標為優先建置完成 500 處 IoT 監測設施。
環境部指出，過去的廢棄物稽查模式多仰賴人力巡查或民眾檢舉，對於偏遠地區或廣大幅員的監控存在局限性，往往在環境遭受污染後才能介入處理，導致搜證與溯源過程極為耗時。此外，不肖業者常以合法文件掩護非法行為，單靠人工比對難以即時發覺。為此，計畫首年即 115 年已編列 5 億元經費，將優先完成 500 處 IoT 監測設施的建置，透過多模態 AI 分析模組，即時偵測農林漁牧等敏感區域的異常清運行為。
在跨單位合作方面，環境部強調將深化中央與地方的聯防機制。卓榮泰要求除了強化科技監控外，也應同步檢討法規，研議加重環保犯罪的刑事責任。未來 AI 分析出的犯罪熱點與數據證據，將直接提供給檢警單位進行精準溯源，透過檢警環結盟的緊密配合，全面防堵非法集團對國土的侵害。
|項目
|內容說明
|總投資金額
|23.5 億元
|執行期間
|115 年至 118 年（共 4 年）
|首年經費與目標
|5 億元，建置 500 處 IoT 監測點
|核心技術
|AI 人工智慧、IoT 物聯網、大數據分析
|合作單位
|環境部、內政部警政署、地方政府、檢察機關
