鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至30.12元，預估目標價為195元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.31元下修至30.12元，其中最高估值33.55元，最低估值21.9元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.55(33.55)
|30.61
|28.57
|最低值
|21.9(21.9)
|-0.87
|9.97
|平均值
|29.7(29.94)
|18.82
|17.94
|中位數
|30.12(30.31)
|21.28
|16.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|400,860,000
|379,134,000
|370,874,000
|最低值
|369,247,700
|315,297,980
|326,470,520
|平均值
|379,555,240
|348,136,390
|342,014,380
|中位數
|374,830,870
|347,046,000
|335,356,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.87
|16.7
|87.07
|45.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
