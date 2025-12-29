search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至30.31元，預估目標價為195元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由31.21元下修至30.31元，其中最高估值33.55元，最低估值21.9元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.55(33.55)30.6128.57
最低值21.9(27.89)-0.879.97
平均值29.94(31.17)18.8217.94
中位數30.31(31.21)20.9516.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值400,860,000379,134,000370,874,000
最低值369,247,700285,275,000326,470,520
平均值379,108,720340,269,260342,014,380
中位數376,034,000340,602,000335,356,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.8716.787.0745.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		463,567,897276,714,825627,283,761489,406,832

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


