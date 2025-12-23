鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.31元上修至31.21元，其中最高估值33.55元，最低估值27.89元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.55(33.55)
|30.61
|28.57
|最低值
|27.89(21.9)
|-0.87
|9.97
|平均值
|31.17(29.94)
|18.82
|17.94
|中位數
|31.21(30.31)
|20.95
|16.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|400,860,000
|379,134,000
|370,874,000
|最低值
|369,247,700
|285,275,000
|326,470,520
|平均值
|379,108,720
|340,269,260
|342,014,380
|中位數
|376,034,000
|340,602,000
|335,356,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.87
|16.7
|87.07
|45.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
