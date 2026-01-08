鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.32元，其中最高估值2.39元，最低估值2.13元，預估目標價為41.55元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.39(2.39)
|2.48
|2.58
|最低值
|2.13(2.07)
|2.1
|2.2
|平均值
|2.3(2.27)
|2.33
|2.41
|中位數
|2.32(2.29)
|2.37
|2.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80,978,000
|88,671,000
|89,556,000
|最低值
|61,814,000
|60,883,000
|62,687,000
|平均值
|76,929,120
|78,786,230
|77,906,310
|中位數
|80,183,000
|81,250,000
|80,375,230
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.35
|2.37
|1.32
|1.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,485,131
|77,321,920
|56,049,653
|60,230,846
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇