鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為41.55元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.29元，其中最高估值2.39元，最低估值2.07元，預估目標價為41.55元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.39(2.39)2.482.58
最低值2.07(2.07)2.092.2
平均值2.27(2.27)2.312.41
中位數2.29(2.31)2.372.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值80,978,00088,671,00089,556,000
最低值61,814,00060,883,00062,687,000
平均值76,603,74079,131,35077,906,310
中位數79,964,00081,526,52080,375,230

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.352.371.321.89
營業收入
(單位：新台幣千元)		83,485,13177,321,92056,049,65360,230,846

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


