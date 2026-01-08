鉅亨網編譯許家華 2026-01-08 07:13

根據本週提交的法院文件，相關家庭與企業已同意透過協商方式處理和解條款，並將暫停訴訟程序，以完成正式和解文件的擬定與簽署。

其中一宗案件中，原告梅根・賈西亞 (Megan Garcia) 在兒子自殺身亡後，對 Google 與 Character.AI 提起訴訟。起訴書指出，Character.AI 的聊天機器人曾與其 14 歲的兒子塞維爾・塞澤三世 (Sewell Setzer III) 進行有害互動，並指控公司涉及疏失、過失致死、欺騙性商業行為及產品責任等多項法律責任。法院文件指出，雙方已就所有爭議原則性達成調解和解，並請求法院暫停案件審理。

除上述案件外，法院文件顯示，本週達成和解的還包括來自科羅拉多州、德州與紐約州的多個家庭，但相關和解金額與具體條件尚未對外公開。

Google 與 Character.AI 的關係亦成為案件背景之一。2024 年 8 月，Google 與 Character.AI 簽署一項金額高達 27 億美元的授權協議，並延攬 Character.AI 共同創辦人 Noam Shazeer 與 Daniel De Freitas 加入 Google 旗下的 DeepMind 人工智慧部門。兩人過去皆曾任職於 Google，且在部分訴訟中被點名。

自 OpenAI 於三年多前推出 ChatGPT 引爆生成式人工智慧浪潮以來，相關技術已從單純文字對話，快速進化至可生成圖像、影片與擬真角色，並能回應人類的自然語言指令。然而，隨著技術普及，企業也面臨日益嚴峻的挑戰，包括如何防範人工智慧對使用者心理健康可能造成的傷害。

近年來，多個家庭陸續提起訴訟，指控親人因將人工智慧產品視為陪伴或心理支持工具，最終導致自殘或死亡事件。面對外界壓力，Character.AI 於 2024 年 10 月宣布，禁止 18 歲以下用戶與聊天機器人進行不限範圍的對話，包括戀愛及治療性質的互動。

代表相關家庭的律師發言人表示，原告目前不對和解內容發表評論。Google 未回應置評請求，Character.AI 則表示現階段不便評論。