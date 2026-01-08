鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-08 10:57

大江 (8436-TW) 受惠高機能型原料產品出貨放量，加上既有國內外品牌客戶穩定拉貨，帶動 12 月營收達 7.59 億元，年月雙成長，並創下 28 個月以來新高，激勵大江今 (8) 日跳空走揚。

大江 12 月營收 7.59 億元，月增 59.1%，年增 18.1%；第四季營收 18.67 億元，季增 7.24%，年減 4.06%；累計 2025 全年營收 69.89 億元，年減 3.47%。

大江指出，旗下至尊膠原採用的 MAXICollal 原料，已於 1 月取得臨床人體試驗證明，隨著歐美品牌客戶對產品差異化與技術含量的要求提升，高階機能型膠原產品從過去的加值產品，轉變為品牌產線中的重要成長動能。

大江提到，相關產品除應用於口服美容市場，也延伸至多元機能型應用場景，有助提升單一客戶的合作深度與產品生命週期。另外，該類高附加價值產品具相對穩定的訂單能見度與較佳的產品組合特性，支撐整體營收與營運韌性，且自去年下半年開始，已在不同市場推進。

大江表示，將持續聚焦機能型原料與平台技術，透過研發、製程與法規整合能力，深化與品牌客戶的策略合作關係。