威宏去年12月營收7.19億元年增21% 將擴增在柬埔寨生產基地

2026-01-07

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收為 7.19 億元，月減 0.41%，年增 21.66%，主要係受惠泰國廠生產效率提升，美系輕奢品牌男包與軟殼拉桿行李箱拉貨動能延續，以及亞馬遜郵務物流袋訂單穩定挹注。

威宏-KY董事長洪維謙。(圖：威宏-KY提供)

威宏 - KY9 在 2025 年第四季 22.21 億元，爲 5 季來新高，季增 14.76%，年增 9.58%，2025 年營收為 81.12 億元，年減 2.71%。

威宏指出，早前泰柬衝突使部分泰國廠柬籍熟手車工流失，公司積極招募緬甸籍勞工補足原有人力缺口，經調整後泰國精品包袋事業群生產效率明顯提升，學習曲線即將達至甜蜜點，雖近期雙方邊境衝突仍存有不確定性，然威宏已制定一系列應對措施，確保廠區生產順暢與出貨無虞。

為進一步優化東南亞地區生產策略，旗下子公司廣泰於柬埔寨金邊承租約 2 萬平方米廠房，用作分流與區隔美系客戶專屬商務包袋及行李箱訂單，初步規劃建置 3-5 條產線，預計今年第二季起少量試產，上半年通過客戶驗廠認證後即可放量生產，未來亦不排除承接更多中階國際男用精品包袋及行李箱品牌訂單，透過垂直開拓品牌客戶市場滲透率，屆時產線可望逐步擴增至 15 條。威宏表示，柬埔寨較泰國更具人力與原物料成本優勢，透過招募早前因泰柬邊境衝突流失之柬籍熟手將有效縮減學習曲線階段，為集團創造更高營收貢獻。

展望 2026 年美加墨世界盃足球賽舉行在即，預期將掀起新一波全民運動風潮，推升運動周邊需求增溫，旗下主要生產運動手套護具等周邊配件子公司威保柬埔寨木牌廠正積極優化生產流程，公司持續導入系統化解決方案提升廠區生產效率，調節完畢後即可放量出貨，迎接品牌商運動裝備回補潮。