AI基本法三讀通過設主管機關 國科會：未來攜手數發部共推AI產業發展
鉅亨網記者黃皓宸 台北
立法院於昨 (23) 日三讀通過共 20 條之《人工智慧基本法》，其中明定中央主管機關為國科會。國科會今 (24) 日表示，國科會尊重立法審議結果，未來國科會將協同數發部、各目的事業主管機關，將在符合人工智慧基本法之基本原則下，共推人工智慧產業發展，朝「人工智慧之島」目標前進。
依我國基本法立法體例，行政院版之人工智慧基本法原未訂主管機關，且考量人工智慧應用涉及產業發展與風險管理議題，行政院責成數發部為法案推動機關，並於今 (2025) 年 8 月 28 日通過法案草案，送請立法院審議，復經立法院多次協商，於昨日三讀通過。
國科會表示，依照三讀通過版本，國科會將負責國家 AI 戰略特別委員會之幕僚作業，數發部則負責訂定風險分類框架、提供評估驗證工具以協助目的事業，主管機關認定高風險應用及推動資料治理機制，並由行政院統籌各目的事業主管機關進行人工智慧法規調適，
國科會指出，未來將協同數發部等主管機關，在符合 AI 基本法之基本原則下，共同推動 AI 產業發展。
