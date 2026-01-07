鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-07 20:19

交通部觀光署今 (7) 日攜手星級旅宿夥伴展現星級住宿魅力，以「收藏星級・閃耀旅途」為主題，結合閱讀、分享與實際入住體驗，邀請旅人重新感受星級旅館所代表的安心、品質與信賴感。

觀光署推星級評等161家旅宿取得，卓越五星級為這2家業者。(圖:觀光署提供)

據統計，截至去 (2025) 年底，全台共有 161 家旅館取得星級評等，合計客房數 26,741 間，其中象徵旅宿產業頂級的「卓越五星級」僅 2 家，分別為台北美福飯店與瑞穗天合酒店，即日起至今 (2026) 年 6 月底，旅客入住星級旅館即可參加抽獎獲得蘋果手機。

由觀光署策畫的《星享生活》星級旅館專刊近日正式發表，以「收藏星級・閃耀旅途」為主題，攜手星級旅宿夥伴，邀請旅人重新認識星級旅館所代表的安心價值，讓住宿不再只是行程中的過站，而是旅程中最穩定、最值得回味的一段。

觀光署指出，星級旅館不只是硬體規格的象徵，更是一份替旅人把關的承諾。從安全、清潔到服務流程，透過制度化的評鑑機制，讓旅人即使身處陌生城市，也能放心停下腳步，今年活動以「收藏」為概念，期待星級旅館能成為旅途中值得珍藏的記憶節點，讓每一次停留都為旅程加分。

今日觀光署也邀請旅居台灣多年走遍各地的網紅 KOL 英國奶奶，以外國旅客的角度分享入住台灣星級旅館的體驗。英國奶奶指出，相較英國同等級住宿，台灣旅館在乾淨程度、服務細節與安全感上，往往更讓人驚喜，對初次來台的外籍旅人而言，星級旅館是一個清楚、可信任的選擇，能快速建立對台灣旅遊環境的安心感。