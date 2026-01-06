鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-06 18:13

交通部觀光署為深化旅遊服務，今 (6) 日與統一超 (2912-TW) 舉行 MOU 簽署，雙方就擴大通路、共同行銷及數據分享等面向達成互助互惠共識，首波以推動「旅人便利店」為概念，針對推廣「行動旅服 PWA」與擴大國際旅客服務合作，結合雙方跨域優勢與創新行銷。

觀光署攜手統一超共築旅人便利店，行動旅服PWA預計7月擴大全台服務。(圖:觀光署提供)

觀光署長陳玉秀指出，觀光署經半年的籌備，終於在 2026 年初與統一超商展開合作，希望創造「台灣 24 小時不打烊」的意象，讓國際旅客更容易、更方便地取得台灣的景點資訊，也希望透過大數據，知道國際客人來到台灣後，去了哪些景點、買了何種商品，盼從數據資料裡觀察國際客人來到台灣，喜好的消費、偏好是甚麼。

‌



陳玉秀表示，因旅客對即時旅遊資訊需求的持續攀升，因此觀光署將分階段推動「行動旅服 PWA」，首波在 2 月 6 日上線，將整合北部、東部及金門三個觀光區域，在今年 7 月底前預計擴及全台服務。

觀光署也同步也推出「喔熊 AI 小幫手」，目前已整合觀光署、國家公園署、農業部林業及保育署、經濟部產發署及各地方政府觀光 open data 等官方資料。例如：觀光署的主題遊程與活動、國家公園署各國家公園的生態導覽步道與遊憩資訊等及各地方政府提供的景點與旅遊即時資訊等，將入口連結張貼於全台統一超商超過 7,200 家門市，旅客只要掃描 QR Code，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。

陳玉秀指出，「旅人便利店」不僅為一項創新合作計畫，更是公私協力推動觀光服務升級的重要示範，未來觀光署將持續透過跨域合作與創新行銷策略，讓「行動旅服 PWA」更加貼近旅客需求。