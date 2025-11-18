鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-18 20:09

為深化我國旅宿業者對國際永續旅遊標準的理解與實踐，交通部觀光署於 11 月 17 至今 (18) 日舉辦永續旅宿進階課程，首次與全球永續旅遊委員會 (GSTC) 合作推廣永續旅宿，以永續旅遊標準課程 (STC) 為核心，系統性導入國際永續旅遊架構，協助業者了解永續旅遊的核心理念，邁向與國際接軌。

觀光署攜手永續旅遊委員會推永續住宿，助旅宿業接軌國際市場。(圖:觀光署提供)

觀光署表示，今 (2025) 年 9 月舉辦的永續旅宿通識課程，已吸引超過 250 位旅宿業者及地方政府代表參與，內容涵蓋全球永續趨勢、認證系統、政府的節能減碳推動政策與補助資源等，此次更首度安排業者走訪永續認證的旅宿現場，強化實地觀摩與交流。

觀光署指出，此次課程優先邀請已取得環保標章、星級旅館的業者及六都觀光局處代表共同參與。學員須全程參與並通過線上測驗達 80% 以上，方可獲得結訓與及格證書，期透過系統化培訓與實作演練，深化業者永續管理思維，並將全球性的永續旅遊標準導入實際營運。

觀光署表示，永續發展已是全球觀光的重要責任與趨勢，台灣推觀光必須以全球視野思考在地行動，讓環境保護、社會共榮與經濟發展三者並行不悖。本次培訓透過與 GSTC 的合作，盼可建立國際標準與在地實踐的橋樑，強化旅宿業永續經營量能，以永續打造獨特觀光品牌形象，在創造商機的同時，也兼顧社會共榮與環境永續，帶動旅宿產業轉型升級。

另為鼓勵旅宿業導入永續認證制度，觀光署已於去 (2024) 年 9 月 24 日修正獎勵旅宿業品質提升補助要點，提供國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認證或標章申請費用最高 80% 的補助，每家上限台幣 10 萬元。