大廠陸續淡出MLC NAND Flash 供應鏈重組旺宏受惠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-07 19:33

根據 TrendForce 最新研究，隨著國際主要 NAND Flash 製造商退出或減少 MLC NAND Flash 生產，並集中資本支出與研發資源在先進製程，預估 2026 年全球 MLC NAND Flash 產能將年減 41.7%，供需失衡情況加劇，台廠旺宏可望直接受惠。

Flash IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

MLC NAND Flash 供給大幅收斂，主因是過往的最大供應商三星已於 2025 年 3 月宣布相關產品將進入產品生命週期終結 (EOL)，2026 年 6 月為最後出貨日。此外，鎧俠、SK 海力士和美光的 MLC 產線多以滿足既有客戶需求為主，缺乏擴產誘因。

‌



由於供給急縮且短期未有具規模、可快速承接的產能，2025 年第一季底開始，MLC NAND Flash 市場出現明顯追貨、提前鎖量現象，價格顯著上漲至今。

TrendForce 表示，MLC NAND Flash 的終端需求持穩，主要來自工控、車用電子、醫療設備和網通等，皆對產品可靠度、寫入壽命、長期供貨承諾要求較嚴格。但以上需求的長期成長幅度有限，且若部分應用加速導入強化版 TLC 解決方案，或整體 NAND Flash 市場景氣明顯反轉，MLC 產品價格仍可能間接承壓。

由於 MLC NAND Flash 長期供貨的供應體系出現斷層，長期聚焦嵌入式與高可靠度記憶體市場的台系廠商旺宏 (2337-TW)，相對具備承接這項利基型需求的優勢。業者已減少原有 NOR Flash 產能，以擴大 MLC NAND Flash 供應。