營收速報 - 和桐(1714)12月營收26.80億元年增率高達44.2％
今年1-12月累計營收為239.45億元，累計年增率17.32%。
最新價為8.16元，近5日股價上漲0.99%，相關化學工業上漲8.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-491 張
- 外資買賣超：-495 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|26.80億
|44%
|20%
|25/11
|22.41億
|9%
|1%
|25/10
|22.24億
|10%
|-0%
|25/9
|22.27億
|29%
|14%
|25/8
|19.52億
|10%
|4%
|25/7
|18.78億
|21%
|6%
和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
