營收速報 - 和桐(1714)12月營收26.80億元年增率高達44.2％

鉅亨網新聞中心

和桐(1714-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣26.80億元，年增率44.2%，月增率19.58%。

今年1-12月累計營收為239.45億元，累計年增率17.32%。

最新價為8.16元，近5日股價上漲0.99%，相關化學工業上漲8.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-491 張
  • 外資買賣超：-495 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 26.80億 44% 20%
25/11 22.41億 9% 1%
25/10 22.24億 10% -0%
25/9 22.27億 29% 14%
25/8 19.52億 10% 4%
25/7 18.78億 21% 6%

和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股營收營收速報12月營收和桐

